دييجو مارادونا يطالب الجمهور بمقاطعة فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة كرة القدم العالمية، من فيلم جديد عن قصة حياته، وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

ووفقا لـ”رويترز” ففي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب ”دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب“ لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة “المحتال”.

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مارادونا قال في مقابلة تلفزيونية: لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة، ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص.. إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ.. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم، لا تذهبوا وتشاهدوه.

آصف كاباديا مخرج الفيلم قال في وقت سابق: إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله.. هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله، لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له.

مارادونا - الذي يعمل كمدرب في المكسيك – كان قد غاب عن العرض الأول للفيلم في مهرجان “كان” يوم الأحد، ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور 14 يونيو المقبل.