الان تتابع هلال “بدايته” توهج مبهر أعقبه خسوف مؤلم! #الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

انتهى موسم الهلال وصنفه محبوه بالموسم الأسوأ على الإطلاق، بعد بدأ الزعيم موسمه بقوة خارقة استطاع أن يحقق أولى أهدافه في لندن حيث استعد لكأس السوبر كامل الاستعداد برئاسة ابن النادي قائد الهلال الأسبق سامي الجابر وقيادة المدرب الكبير البرتغالي جورجي خيسوس و”جلب” الجابر كاريلو وبوتيا وعموري ليخوضوا مباراة السوبر ويقدموا مستويات جيدة ليتوج الهلال بطلًا لكأس السوبر ويطلق صافرات إنذار لبداية موسم قوي.

لم يتوقف الجابر عند هذا الحد فقد قرر بجلب محترف غلطة سراي الفرنسي بافتيمبي قوميز لينضم إلى صفوف الزعيم وكانت الصفقة الأغلى للهلاليين آنذاك وقدم مستويات جيدة هذا الموسم مع الفريق

#إقالة الجابر تصدم الهلاليين

قبل بداية الجولة الثانية من الدوري، وفي تاريخ الـ13 من سبتمبر 2018م قررت هيئة الرياضة بإقالة سامي الجابر وتكليف الأمير محمد بن فيصل الرئيس الأسبق برئاسة نادي الهلال، و كان هذا القرار له تبعات حيث انقسمت الجماهير الهلالية إلى قسمين مابين مؤيد و معارض.

#الهلال يواصل الصدارة ويخسر السوبر السعودي المصري

واصل الهلال صدارته للدوري حتى الجولة الرابعة حيث قدّم الفريق مستويات رائعة مع المدرب جيسوس، و في الـ6 من شهر أكتوبر أقيمت مباراة نهائية بين الهلال والزمالك “كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي“ وخسر الهلال النهائي بنتيجة 2-1، وبعد اللقاء الجماهير شنت غضبها على رئيس النادي بعد تصريحه “حرام يرجع مرتضى منصور مصر وهو زعلان ما أخذ البطولة“ ليتحول هذا التصريح إلى بداية مصدر اهتزاز للثقة بين الجماهير ورئيس النادي.

#اصابة عموري تصدم الهلاليين!

في مباراة الشباب والهلال بالجولة السادسة تعرض محترف الهلال، الإماراتي عمر عبدالرحمن إلى إصابة قطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه مبكرًا مع الفرقة الهلالية حيث كانت الجماهير تعول على اللاعب كثيرًا خصوصًا وأنه قدّم مستويات جيدة جدًا مع الفريق في بدايات الدوري وكأس السوبر السعودي والسوبر السعودي المصري.

#جماهير الهلال تهاجم جيسوس بعد خسارة الحزم

في الجولة الـ13 تلقى الهلال خسارته الأولى هذا الموسم من أمام الحزم بنتيجة 2-1 حيث حملت الجماهير أولًا جورجي خيسوس وذلك بسبب مستوى الهلال الباهت في تلك المباراة.

#استمرار الدوري وغياب الدوليين يغضب أنصار الأزرق

قبل بداية الجولة الـ15 قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استمرار بطولة الدوري أثناء إقامة كأس أمم آسيا التي شارك فيها المنتخب السعودي، خاض الهلال لقاء التعاون وتعادل فيه إيجابيًا 2-2 حيث فقد علي الحبسي والبليهي والشهراني والبريك والدوسري سالم، استمرت تعثرات الهلال بسبب فقدانه للاعبيه الدوليين حيث تعادل إيجابيًا امام الرائد 1-1 في الرياض، وفي كأس الملك تفوق على الدرع بتسعة أهداف دون رد وأخرج الفيصلي من دور الـ16 بعد شق الأنفس وفي آخر الدقائق بثلاثة أهداف لهدفين

Advertisements

#ليلة وداع جيسوس تنتهي بخماسية!

الجولة الـ17 كانت آخر ليالي جيسوس حيث انقسمت عليه جماهير الهلال ما بين مطالبين برحيله ومؤيدين لبقائه، جيسوس واللاعبين استطاعوا التغلب على الفيحاء بخماسية لهدف وحيد، اتجه جيسوس للجماهير يلوح بيده مودعًا جماهير الأزرق، وقبل لقاء الفتح قرر الأمير محمد بن فيصل إقالة جيسوس وكانت الصدمة غالبية الآراء لم تتفق مع محمد بن فيصل في الوقت هذا.

#زوران مدرباً للهلال والبداية قويه والنهاية مؤلمة!

في الجولة الـ18 كانت أولى المباريات التي يقودها زوران مامتيش مدرب العين السابق والنصر السعودي الأسبق فاز في أول اختبار برباعية لهدف وحيد أمام الفتح، واصل زوران تفوقه مع الأزرق حيث تغلب على الاتحاد السعودي والباطن والقادسية والفيصلي دوريًا والاتحاد السكندري في كأس زايد دور ربع النهائي والعين الإماراتي في أولى جولات دوري أبطال آسيا، وفي الجولة الـ23 بالدوري تعادل الهلال أمام الوحدة بهدف لمثله ليقترب من فقدان صدارة الدوري وفي البطولة الآسيوية فاز على الدحيل بثلاثية لهدف وحيد وفاز على الأهلي بنصف النهائي ذهابًا بهدف دون رد، في الجولة الـ23 تعادل الهلال مع أحد صاحب المركز الأخير وواصل تعثره في الجولة الـ24 أمام غريمه التقليدي النصر ليتصدر الدوري وتحمل الجماهير سوء المستوى المدرب.

خسر الهلال نهائي كأس زايد أمام النجم الساحلي التونسي وسط حضور الجابر وجيسوس حيث تفاعلت الجماهير الهلالية بتواجدهما ليخرج رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل معاتبًا “الجابر” على حضوره حيث اعتبرها تصفية حسابات وقُوبِل التصريح بهجوم شرس من قبل إعلام وجماهير الهلال على رئيس النادي لتذهب الثقة بين الجماهير والرئيس، وفي نصف نهائي كأس الملك حضرت الصدمة المؤلمة و الحادثة الأغرب في الموسم حيث تلقى الهلال خسارة موجعة ومؤلمة بخماسية من التعاون ليفقد الهلال ثاني بطولات الموسم ويقرر رئيس النادي إقالة زوران بعد مطالبات قويه باقالته من بعد لقاء الديربي.

#الهلال يكلف مدرب الفيصلي مدربًا

كلف محمد بن فيصل، شاموسكا مدرب الفيصلي بتدريب الهلال فيما تبقى من مباريات الموسم، خلفًا للمقال مؤخرًا زوران، و لكن مطالبات الجماهير باستقالة ابن فيصل لم تنتهي وجددوا المطالبات.

#الاتحاد يعيد الأمل للهلال والأزرق يحبطه!

أعاد الاتحاد أمل الهلاليين حيث تغلب على النصر في الجولة الـ27 ولكن الهلال أحبط الآمال أمام التعاون ليتلقى الصدمة الثانية من التعاون ويخسر بثنائية ويعود النصر إلى صدارة الدوري.

#هيئة الرياضة تقيل ابن فيصل وتكلف الجربوع رئيسًا

أقالت هيئة الرياضة محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة الهلال، وكلفت عبدالله الجربوع، ليتولى المهمة حتى انعقاد الجلسة العمومية لتنصيب رئيسًا جديدًا.

#النصر بطلًا للدوري والجماهير تحمل هؤلاء السبب

اختتم الموسم والنصر بطلًا للدوري والهلال ظل منافسًا حتى الرمق الأخير وقامت جماهير الأزرق بتحميل محمد بن فيصل ومدرب الفريق زوران مامتيش المسؤولية الكبرى حيث فقد الهلال بطولة كأس الملك ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الرئيس عبدالفتاح السيسي وكأس زايد للأندية الأبطال حيث كانت هذه البطولات أهداف الفريق الهلالي ولكن إدارة بن فيصل لم تستطع تحقيق أي منها ليخرج الهلال خالي الوفاق مع الإدارة المكلفة حيث تبقت له بطولة دوري أبطال آسيا ووصل الهلال إلى دور الـ16 منذ الجولة الخامسة وضمن الصدارة، وتعد مجموعته الأقوى والتي ضمت الدحيل القطري والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني.