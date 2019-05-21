الامارات | حارس مرمى الوحدة السعودي ينتقد أغيري بسبب عدم الانضمام للمنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى الوحدة السعودي ينتقد أغيري بسبب عدم الانضمام للمنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي، محمد عواد، استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، وأثار الحارس الجدل بعد لحظات من اعلان القائمة الخاصة بالمنتخب المصري والذي ستخوض بطولة امم إفريقيا بنشر ثلاث صور ساخرة دون تعليق على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ولم يكتفي الحارس بذلك بل استشهد بموقف حصل له مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود خطيب، حيث كتب "عواد": "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلى حارس مرمي ترود عليه تقوله... عواد ... كنت مرشحني بناءاً على ايه ؟".

وضم المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني للفراعنة، أربعة حراس مرمى هم، أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل، آوكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أعلن عن اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، 25 لاعبا للانضمام لمعسكر 6 يونيو المقبل، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام تنزانيا وغينيا 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.