شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بشأن أجهزة استقبال البث الأرضي لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام إن الشركة المستوردة لأجهزة استقبال البث الأرضي لأمم أفريقيا ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، تنتظر وصول أول شحنة لعرضها للموزعين وطرحها في الأسواق.

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وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن الأشخاص القريبين من محطات الإرسال سيستخدمون الإريال الداخلي، ويشترط أن يكون جهاز التلفزيون حديث يعمل على أجهزة الديجتال، أما الأشخاص البعيدين عن محطات الإرسال سيحتاجون إلى جهاز استقبال خارجي، مؤكداً أن بُعد المسافة تحددها الهندسة الإذاعية في الهيئة الوطنية للإعلام، فهي تعرف ما هي الأماكن التي تحتاج إلى أريال داخلي وما هي المناطق التي تحتاج إلى إريال خارجي.

وأكد المصدر أن الإريالين الخارجي والداخلي كلاهما يحتاج إلى أجهزة استقبال لتشغيل الشفرة الموجودة في البث، وأن جهاز استقبال البث الأرضي لأمم أفريقيا تم تصنيعه خصيصًا في الاتحاد الأوروبي من أجل بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم الاتفاق مع الشركة المصنعة على أن أجهزة الاستقبال سيتم طرحها تدريجيًا، ولن يتم الحصول على الكمية المطلوبة مرة واحدة، مضيفاً: «هناك أجهزة غير معتمدة من الهيئة الوطنية للإعلام موجودة في شوارع عبدالعزيز والعتبة تُباع على الأرصفة، وبالتالي لا نعرف احتياجات السوق حتى الآن».

وقال المصدر إن الهيئة الوطنية للإعلام ستبث بطولة كأس الأمم الأفريقية على البث الأرضي لقناة «تايم سبورت» التي أطلقتها خصيصاً من أجل بطولة أمم أفريقيا.