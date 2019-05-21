بنزيما يفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة لاعب الموسم في ناديه عن الموسم الحالي بتصويت الجمهور. بنزيما شارك هذا الموسم في 53 مباراة، سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 7 آخرين. وقال بنزيما بعد تتويجه بالجائزة: "أنا سعيد للغاية، لأنها المرة الأولى التي أتوج بهذه الجائزة في النادي الأفضل في العالم". Advertisements وأضاف الفرنسي: "أود أن أشكر الجماهير على دعمهم لي، أعلم أنه لم يكن موسم سهل". واختتم بنزيما: "سنسعى جميعاً للفوز بكل البطولات الممكنة خلال الموسم المقبل". وأنهى بنزيما الموسم الحالي كهداف للنادي الملكي، وحصل على جائزة لاعب الشهر 4 مرات.

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