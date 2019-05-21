ليفربول يُعلن عن تعافي فيرمينو وعودته للتدرب بصورة طبيعية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعافي المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.
وكان فيرمينو يعاني من إصابة عضلية أبعدته عن الثلاث مباريات الأخيرة للريدز.
وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن فيرمينو عاد للتدرب بعد عودته إلى اللياقة البدنية الكاملة.
ويخوض الريدز معسكراً تدريبياً في إسبانيا لمدة 6 أيام، استعداداً لمباراة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".
وأضاف بيان النادي أن فيرمينو يعمل مع الطاقم الطبي للنادي على إعادة تأهيله من هذه الإصابة، وأنه سيدخل في تدريبات الفريق الكاملة بعناية تحت إشرافهم، مع برامج متخصصة مخطط لها خلال الأيام القادمة.
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