شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق فى برج العرب استعدادا لقمة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق عصر اليوم الثلاثاء ، حيث يتوجه اللاعبون لملعب برج العرب بالإسكندرية ، ضمن البرنامج التحضيرى للقاء القمة مع الأهلى مساء غدٍ الأربعاء ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم 18 بمسابقة الدورى العام.

ويخوض الإسماعيلى مرانه الختامى على ملعب برج العرب فى تمام الخامسة مساءً قبل الانتظام فى معسكر مغلق بفندق الإقامة هناك.

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وتوجه الدورايش للإسكندرية بقائمة تضم 21 لاعبا تمهيدا للمباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى، حيث يسعى الإسماعيلى لاستمرار الانتصارات على حساب متصدر الدورى من أجل السعى نحو مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.