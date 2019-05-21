شكرا لقرائتكم تعرف على سر غضب الإسماعيلى من أجيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، هجوما كبيرا على القائمة التى اختارها أجيرى للمنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى كأس الامم الافريقية 2019 والتى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة .

وتساءل المنياوى : لماذا تم إستبعاد محمود متولى من قائمة الفراعنة رغم أنه من أفضل اللاعبين فى الدوري؟

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلي :" اختيار أحمد حسن كوكا عليه علامات إستفهام كثيرة فى ظل تراجع مستوى اللاعب بالدوري اليونانى، إلا أن إنضمام أحمد على مهاجم المقاولون وهداف الدوري قرار موفق ولابد أن يشارك بصفة أساسية ".

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وحول إستبعاد محمد عواد علق مدير الكرة بالاسماعيلى : " عواد من الحراس الموهوبين وتعرض للظلم مرتين بعد استبعاده فى المرة الاولى من المشاركة فى المونديال بناء على رؤية أحمد ناجى وهذه هى المرة الثانية بدون سبب مفهوم "

ووجه المنياوى رسالة لعواد قائلا : " أنت حارس كويس وسنك صغير وأمامك فرص كثيرة لا تجعل الاحباط يتمكن منك "

وأنهى المنياوى حديثه بتوجيه التهنئة لباهر المحمدى لاعب الاسماعيلى بالتواجد فى القائمة،متمنياً له الظهور بشكل مشرف فى البطولة تتويجاً لتألقه مع الدراويش فى الموسم الحالى .