اتحاد الكرة يبدأ فى تدريب الحكام على تقنية الـ "Var" ٢٧ مايو الجارى...

جدة - عمرو شويل قال عزب حجاج، سكرتير لجنة الحكام، أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بدأت فى اعداد ورش العمل للحكام للتدريب على استخدام تقنية "الفار"، وذلك بالقاء المحاضرات النظرية اعتبارا من الإثنين ٢٧ مايو الجاري بَمقر الاتحاد بالجزيرة .

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت منذ قليل عن أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 للدوري المصري الممتاز.

المصري ضد الانتاج الحربي: محمد الصباحي ويعاونه شريف عبد الله وشهاب راشد، ومحمد إسماعيل حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز وعاطف حسين حكما خامسا

إنبي ضد مصر المقاصة: محمود عاشور ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، وعبد الرحمن محمد حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب وسيد عبد الله حكما خامسا

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طلائع الجيش ضد الاتحاد: محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق طلب، ومجدي خاطر حكما رابعا، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكما خامسا

وادي دجلة ضد حرس الحدود: طاقم من سلوفينيا بقيادة ماثيو يوج ويعاونه ماثيو جونتش ومانويل فيدالي، ونيتس كايتازويتش حكما رابعا

سموحة ضد بتروجت: طاقم من صربيا بقيادة دانيلو جورجيتش ويعاونه ديان بتروفيتش ونيمان بتروفيتش، وميلوش جورجيتش حكما رابعا