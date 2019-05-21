شكرا لقرائتكم أكلات النجوم .. على ماهر: السمك أكلتى المُفضّلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال على ماهر، المدير الفنى لفريق إنبى، إن كل نعمة ربنا حلوة بس أنا عاشق للسمك.
وأضاف على ماهر، أن شهر رمضان دائما ما يمتاز بالأكلات "البيتي " المميزة ، ولكنه يعشق السمك، قائلا: "السوشي لا أتناوله مطلقا ومبحبش أشوفه قدام عيني".
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