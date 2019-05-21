جنش يطئمن محبى الزمالك بالفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل طمأن محمود عبد الرحيم جنش، الحارس الأول لمرمى فريق نادي الزمالك ،أحد مشجعيه بالفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ورد جنش على المشجع الذى طالب الزمالك وأشار إلى جنش بضرورة الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية فى تغريدة عبر حسابه على توتير فى رسالة :"ما تقلقش يا فاكهه هتفوق و هتفرح كمان ان شاء الله Advertisements

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