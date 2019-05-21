شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 40 ألف مشجع فى نهائي الكونفدرالية ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغت الجهات الأمنية مسئولى اتحاد الكرة بموافقتهم الرسمية، على حضور 40 الف مشجع في مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربى، المقرر لها العاشرة مساء الاحد المقبل، في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية على ستاد برج العرب بالاسكندرية.
وطرح التذاكر للجماهير فى مراكز بيع بالنادى الإسماعيليى، والنادى المصرى البورسعيدى، ومنطقة السويس، بخلاف محافظة الاسكندرية، ومقر نادى الزمالك.
وكان الزمالك هُزم فى المغرب أمام نهضة بركان، بهدف أحرزه التوجولى لابا كودجا بالدقيقة 94 فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على الملعب البلدى ببركان.
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