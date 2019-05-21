شكرا لقرائتكم الشوربجى وعلى فرج وأبو الغار يصعدون إلى دور الـ16ببطولة بريطانيا للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صعد الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ومحمد أبو الغار المصنف التاسع ، إلى دور الـ 16 ببطولة بريطانيا الدولية المفتوحة، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.

تأهل علي فرج بعد تغلبه على مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الثنائي المصري بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-7, 11-7, 11-4.

وفاز أبو الغار على منافسه الانجليزي أدريان والر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-2 .

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محمد ابوالغار