الشوربجى وعلى فرج وأبو الغار يصعدون إلى دور الـ16ببطولة بريطانيا للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل صعد الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ومحمد أبو الغار المصنف التاسع ، إلى دور الـ 16 ببطولة بريطانيا الدولية المفتوحة، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري.
تأهل علي فرج بعد تغلبه على مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الثنائي المصري بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 42 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-7, 11-7, 11-4.
وفاز أبو الغار على منافسه الانجليزي أدريان والر بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-5, 11-2 .
محمد ابوالغار
فيما فاز مروان الشوربجى أمام منافسه الألمانى رافاييل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11، 9-11، 11-4، 11-9، 11-8.
مروان الشوربجى
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