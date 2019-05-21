شكرا لقرائتكم بطل كأس العالم يعارض منح نيمار شارة القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن عدد المطالبين بنزع شارة قيادة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم من المهاجم نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يزداد مع اقتراب انطلاق بطولة كأس كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل على أراضيها الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن آخر المنضمين للقائمة الطويلة للرافضين لارتداء نيمار لشارة قيادة البرازيل هو اللاعب السابق لبرشلونة جوزيه إدميلسون، الذي أكد أن نجم باريس سان جيرمان لا يستحق قيادة منتخب بحجم البرازيل.

وقال إدميلسون، الفائز مع البرازيل بلقب كأس العالم 2002، في تصريحات نقلتها "ماركا": أعتقد أن قائد منتخب السيليساو يجب أن يكون مثالا يحتذى به داخل وخارج الملعب، في الوقت الراهن للأسف نيمار لم يحقق هذا خلال سلسلة من المباريات المتتالية من أجل أن يحصل على هذه القيادة.

ولم يشر إدميلسون إلى هوية اللاعب الذي يستحق ارتداء شارة القيادة في المنتخب البرازيلي، ولكنه أكد أن هناك مرشحين آخرين، وأردف قائلا: إنه منتخب ذو خبرة وهناك العديد من اللاعبين كانوا قادة، منحه الشارة في الوقت الراهن لن يكون أمرا صحيحا، ولكن هذا أمر يتعلق بشكل حصري بتيتي مدرب البرازيل.