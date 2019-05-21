شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لـ"أجيرى": فين محمود متولى؟.. وعواد وكوكا علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى غضبه الشديد من استبعاد مدافعه محمود متولى من صفوف المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق يونيو المقبل بالقاهرة.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لماذا تم استبعاد محمود متولى من قائمة الفراعنة رغم أنه من أفضل اللاعبين فى الدورى واختيار أحمد حسن كوكا عليه علامات استفهام كثيرة فى ظل تراجع مستوى اللاعب بالدورى اليونانى، إلا أن انضمام أحمد على مهاجم المقاولون وهداف الدورى قرار موفق ولابد أن يشارك بصفة أساسية".

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وعن استبعاد محمد عواد علق مدير الكرة بالإسماعيلى "عواد من الحراس الموهوبين وتعرض للظلم مرتين بعد استبعاده فى المرة الأولى من المشاركة فى المونديال بناء على رؤية أحمد ناجى وهذه هى المرة الثانية بدون سبب مفهوم".

ويضيف المنياوى موجهاً حديثه لعواد "أنت جول كويس وسنك صغير وأمامك فرص كثيرة لا تجعل الإحباط يتمكن منك".

واختتم المنياوى حديثه بتوجيه التهنئة لباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى بالتواجد فى القائمة، متمنياً له الظهور بشكل مشرف فى البطولة تتويجاً لتألقه مع الدراويش فى الموسم الحالى.