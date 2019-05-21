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الإسماعيلى يتناول وجبة الإفطار فى الإسكندرية استعداداً للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه حالياً لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى لملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن البرنامج التحضيرى للقاء القمة مع الأهلى المقرر له مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وسيخوض الفريق مرانه الختامى على الملعب المذكور فى تمام الخامسة مساء قبل أن ينتظموا فى معسكر مغلق بفندق الإقامة هناك.

وكان الفريق قد توجه للإسكندرية بقائمة تضم 21 لاعبا تحضيرا للمباراة التى ستقام بدون حضور جماهيرى.

ويتطلع الإسماعيلى لاستمرار الانتصارات على حساب متصدر الدورى من أجل السعى نحو مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

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