شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز خالد بوطيب لقيادة هجوم الزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك برنامجا خاصا للمغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، لتجهيزه لقيادة الهجوم فى مواجهة نهضة بركان المغربى، بإياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب.

ويرغب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فى تجهيز خالد بوطيب واستعادة مستواه بشكل كبير، لقيادة هجوم فريقه فى مباراة العودة أمام نهضة بركان، خاصة أن عمر السعيد سيغيب بسبب الإيقاف بعد أن تلقى الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب، التى انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يفاضل جروس بين حميد أحداد وخالد بوطيب لقيادة الهجوم أمام نهضة بركان.