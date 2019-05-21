شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتحاد والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام العاشرة مساءً وعلى استاد جهاز الرياضة العسكرى يلتقى طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية بين الفريقين، لاسيما بعد فوز الطلائع على بتروجت بهدف دون رد، وخسارة زعيم الثغر من إنبى بهدف دون رد.

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 36 هدفًا، وتلقت شباكه 38 هدفًا، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا .

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.