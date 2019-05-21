شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتحاد والطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام العاشرة مساءً وعلى استاد جهاز الرياضة العسكرى يلتقى طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية بين الفريقين، لاسيما بعد فوز الطلائع على بتروجت بهدف دون رد، وخسارة زعيم الثغر من إنبى بهدف دون رد.
ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 36 هدفًا، وتلقت شباكه 38 هدفًا، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدف وتلقت شباكه 51 هدفًا .
كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
كانت هذه تفاصيل خبر فلاش باك.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتحاد والطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.