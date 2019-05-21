الطائرة يدعو أولياء أمور لاعبى المنتخبات لحضور حفل توزيع المكافآت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال الرئيس توجيه الدعوة لأولياء أمور لاعبى المنتخبات المختلفة لحضور حفل توزيع المكافآت على اللاعبين المحدد له مساء غد الأربعاء. يأتى توزيع المكافآت للمنتخبات الحاصلة على ألقاب أفريقيا فى مختلف الأعمار شباب وشابات وناشئات وناشئين بجانب منتخبات الطائرة الشاطئية. وقال أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد إنه تم توجيه الدعوة إلى أسرة اللعبة ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، من أجل حضور الحفل الذى يعد بمثابة تكريما للمنتخبات التى نجحت فى الحصول على ألقاب.

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