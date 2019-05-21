شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. 40 ألف مشجع فى مباراة الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 40 ألف مشجع فى مباراة الزمالك ونهضة بركان المقرر لها العاشرة مساء الأحد المقبل فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية.

Advertisements

ومن المقرر أن تطرح التذاكر للجماهير فى مراكز بيع بالنادى الإسماعيليى، والنادى المصرى البورسعيدى، ومنطقة السويس، بخلاف محافظة الإسكندرية، ومقر نادى الزمالك.

وكان الزمالك قد خسر من نهضة بركان، بهدف قاتل أحرزه التوجولى لابا كودجا بالدقيقة 94 فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على الملعب البلدى ببركان.