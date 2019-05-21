شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تذاكر الحد الأقصى لكل مشجع فى مباريات أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 6 تذاكر كحد أقصى لكل فرد لحضور المباراة الواحدة فى بطولة أمم أفريقيا، حال رغبته فى اصطحاب أفراد أسرته.

وقال المهندس خالد عزيز المدير الإقليمى لشركة جى إى تى جروب المنفذة لنظام تذكرتى، لـ"الخليج 365"، إنه تم الاستقرار على 6 تذاكر كحد أقصى لكل مشجع، مشيرا إلى أن زيادة التذاكر المخصصة لكل فرد على هذا العدد ربما تفتح الباب أمام السوق السوداء وهو ما تسعى اللجنة المنظمة للقضاء عليه من خلال نظام تذكرتى.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 المقرر انطلاقها فى مصر 21 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية فى 19 يوليو 2019، وأكد القائمون على موقع تذاكر مصر أن هناك إقبالاً من المصريين على إنشاء الـFan id منذ طرح الموقع، مؤكدين أن الإقبال سيزيد بمرور الوقت.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت، ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 16 يونيو المقبل بين مصر وزيمبابوى والمباراة النهائية فى 19 يوليو 2019.