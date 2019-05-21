سوبر كورة.. لأول مرة منذ 21 عاما.. أمم أفريقيا بدون عصام الحضرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة المنتخب الوطنى التى أعلنها خافيير أجييرى المدير الفنى لمنتخب مصر غياب الحارس العملاق عصام الحضرى بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998، حيث يعد عصام الحضرى أحد أبرز حراس المرمى فى تاريخ الكرة المصرية، حيث قدم العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى والعالمى.

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