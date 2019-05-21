شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد على حتى ينضم للفراعنة فى كان 2019 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الإرتياح تسيطر على نجم المقاولون أحمد على كامل بعدما أعلن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى إنضمامه إلى قائمة الفراعنة فى معسكر برج العرب المحدد له يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى.

و جاء إنضمام أحمد على إلى المنتخب فى ظل تألقه هذا الموسم و تصدره قائمة هدافى الإيجيبشين ليج برصيد 18 هدف ليؤكد أن كرة القدم لا تعترف سوىءالأداء و ليس شرطا أن يكون لاعب من أحد القطبين سواء الأهلى أو الزمالك .

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كما أنه ساهم فى نجاح فريقه فى المنافسة على الدخول فى المربع الذهبى هذا الموسم بالوصول إلى النقطة 47 فى منافسة مع المصرى صاحب الـ 48 نقطة فى المركز الرابع .

كما أن أحمد على لاعب قوى يتمتع بمهارات فقنة قوية فى خط الهجوم ، حيث سيق و ضمه الجهاز الفنى لاسابق للمنتخب بقيادة كوبر إلى صفوف الفراعنة إلا أن الإصابة أبعدته فى جانب من سوء الحظ .