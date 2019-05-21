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نيدفيد يبدأ مرحلة تقوية العضلات فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ كريم نيدفيد، لاعب الأهلى، مرحلة جديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، ودخل نيدفيد مرحلة أداء بعض التدريبات فى الجيم لتقوية العضلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذى حدده له الخبير الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة.

 

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وأدى نيدفيد جلسات علاج طبيعى خلال الفترة الماضية، وبدأ مرحلة جديدة من خلال أداء تدريبات فى الجيم وفقا للبرنامج المحدد له.

 

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة النادى الإسماعيلى فى العاشرة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام الذى يحتل الفريق الأحمر صدارتها برصيد 73 نقطة.

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