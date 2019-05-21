سوبر كورة.. هل يتوج عبد الله السعيد بشارة كابتن المنتخب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت القائمة الرسمية التى أعلنها خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى، تواجد عبد الله السعيد.

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