شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور..حسام حسن يقود الزمالك لنهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

تحمل ذكريات الكرة المصرية فى شهر رمضان المبارك، ذكرى سعيدة لجماهير نادى الزمالك والكرة المصرية، فى مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002.

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أستضاف الزمالك فريق مازيمبى الكونغولي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2002، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل، وكان الزمالك مطالبا بتحقيق أى فوز بالقاهرة لضمان التأهل للمباراة النهائية.

ونجح العميد حسام حسن فى تسجيل ثنائية للأبيض، قادت الزمالك لعبور مازيمبى والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة الرجاء البيضاوى فى أخر بطولة توج القلعة البيضاء بلقبها إفريقيا.