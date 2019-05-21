قصة نادل الفندق الذي أقنع رونالدو باللعب لبرشلونة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف خوان غسبارت، رئيس نادي برشلونة الإسباني الأسبق، كيف لجأ إلى خطة ماكرة؛ تمكن بها من إقناع نجم كرة القدم البرازيلي رونالدو بالتوقيع للنادي الكتالوني، بعد أن تنكر في زي نادل للقائه.

صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلت عن غسبارت قوله: كانت لدينا مشكلة مع أيندهوفن الذي يلعب في صفوفه رونالدو، إذ ينص عقد الأخير على ضرورة التوقيع في تاريخ معين إذا أراد أن يترك الدوري.

غسبارت أضاف: استغل النادي هذه النقطة لكي يتراجع عن اتفاقه معنا، وهنا طلب مني رئيس نادي برشلونة آنذاك خوسيه لويس نونيز، الذهاب إلى معسكر المنتخب البرازيلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة، لإقناعه بالتوقيع لنا.

Advertisements

غير أن غسبارت، الذي كان في ذلك الوقت نائبا لرئيس النادي، لم يستطع الوصول إلى رونالدو، الملقب بالظاهرة، بسبب الحراسة المشددة في الفندق.. لكنه، وبحسب تصريحاته، استطاع أن يقنع أحد الخدم أن يعيره سترته وربطة عنقه، بالإضافة إلى صينية عليها مشروب غازي.

وأردف: عندما وصلت إلى غرفة رونالدو، أخبرت الحارسين أن النجم البرازيلي طلب مشروبا لغرفته، قبل أن أدخلها وألتقي به وجها لوجه.

وبعد مفاوضات مع اللاعب ووكليه، واستخدام كافة أساليب الإقناع، تمكن غسبارت من إقناع رونالدو بالتوقيع لبرشلونة، حيث لعب معه موسما مميزا (1996-1997)، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي.

رونالدو صاحب الـ 42 عاما، كان قد تحدث في وقت سابق عن كواليس رحيله عن برشلونة، رغم الموسم الاستثنائي الذي سجل به 34 هدفا في 37 مباراة.. وقال رونالدو في تصريحات سابقة عندما سئل عن سبب ترك برشلونة: إنه فقد الثقة في مديري النادي، كما أنه تلقى عرضا لا يُرفض من إنتر ميلان.