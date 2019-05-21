كيف سخر محمد عواد من عدم انضمامه لقائمة الفراعنة؟

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٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
محمد عواد
سخر محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي). إليكم قائمة الفراعنه إستعداداً لمباراتي تنزانيا وغينيا الودية أيام 13- 16 يونيو القادم في إطار التحضيرات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر 2019
أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي).
إليكم قائمة الفراعنه إستعداداً لمباراتي تنزانيا وغينيا الودية أيام 13- 16 يونيو القادم في إطار التحضيرات النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال - مصر ٢٠١٩— Egypt National Football Team (@Pharaohs) May 21, 2019
🇪🇬#ThePharaohs pic.twitter.com/jYD16jP6Ah
القائمة شملت 4 حراس مرمى، لم يكن من بينهم محمد عواد، حيث أن أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة ضم: "أحمد الشناوي - محمد الشناوي - محمود جنش - محمد أبو جبل".
وبعد إعلان القائمة، سخر محمد عواد، من عدم اختياره، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
— Mohamed Awaad (@mohamedawaad) https://twitter.com/mohamedawaad/status/1130773395568824320?ref_src=twsrc%5Etfw
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