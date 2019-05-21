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يستعد الفراعنة لخوض بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام بمشاركة 16 منتخبًا

صدمة كبيرة وجهها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للعديد من النجوم، بعد استبعادهم من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي)، وهم: "أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

أجيري أعلن ضم 25 لاعبًا، (8 محترفين - 5 من بيراميدز - 4 من الأهلي - 4 من الزمالك - 2 من سموحة - 1 من المقاولون العرب - 1 من الإسماعيلي)، وهم:

"أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مروان محسن (الأهلي) - محمد أبوجبل (سموحة) - طارق حامد (الزمالك) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - أيمن أشرف (الأهلي) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - باهر المحمدي (الاسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) - محمود علاء (الزمالك) - أحمد أبو الفتوح (سموحة)".

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وفيما يلي نستعرض 10 نجوم حرمهم أجيري من كأس الأمم 2019:





محمد عوادصدمة كبيرة تلقاها عشاق الساحرة المستديرة، بعد عدم ضم محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، بعد مستوى مميز هذا الموسم، حيث شارك في 30 مباراة في جميع المسابقات (27 دوري - 3 كأس) بعدد دقائق بلغ 2.694 دقيقة، واستقبلت شباكه 38 هدفًا، فيما خرج في 8 مباريات بشباك نظيفة.

عواد صاحب الـ26 عامًا، تصدى هذا الموسم 25 % من ضربات الجزاء التي سددت عليه، كما أنه شارك مع فريقه في 89% من إجمالي مواجهات فريقه، علاوة على أنه شارك في 90% من مباريات الوحدة كأساسي.

محمود كهرباعلامة تعجب كبيرة، على عدم اختيار، محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم نادي الزمالك، حيث يقدم كهربا مستوى رائع تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، مدرب القلعة البيضاء، من خلال مساهمته في 36% من مجموع أهداف أبناء ميت عقبة هذا الموسم.

محمود كهربا شارك هذا الموسم مع الزمالك في 27 مباراة (25 دوري - 2 كأس)، بعدد دقائق بلغ 2.094 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 10 أخرى، وذلك بعد أن شارك كأساسي في 76% من المباريات، وشارك في 72% فقط من إجمالي مشاركات الفريق.

رمضان صبحيأحد المفاجآت في القائمة، هى عدم وجود رمضان صبحي، نجم هيدريسفيلد تاون الإنجليزي، المعار لصفوف النادي الأهلي، حيث إن اللاعب يقدم مستوى جيد مع المارد الأحمر، وله تأثير كبير على الفريق، كما أن الأرقام توضح أنه ساهم في 15% من أهداف الفريق هذا الموسم.

رمضان صبحي صاحب الـ22 عامًا، الذي جاء معارًا في يناير الماضي، شارك مع الأهلي هذا الموسم، في 26 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.805 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع 4 أخرى.

عبد الله جمعةمستوى مميز يقدمه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، هذا الموسم، في مركز الظهير الأيسر، والذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد به، بعد فرمان جروس، حيث إن عبد الله شارك في الدوري مع الزمالك في 19 مباراة، وبدأ أساسيًا في 55% من المباريات، علاوة على أنه لعب 54% من إجمالي دقائق الفريق.عمرو السوليةصدمة كبيرة تلقاها عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، بعد استبعاده من القائمة، فاللاعب الذي شارك هذا الموسم في 35 مباراة، بعدد دقائق بلغ 2.967 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى، على الرغم من أنه لاعب ارتكاز، إلا أن السولية يقدم هذا الموسم أداء جيدا سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، كما أن الأرقام تشير إلى أنه شارك في 74% كأساسي من إجمالي مشاركات الفريق في الدوري، ولعب 73% من عدد دقائق لعب الفريق، وساهم في 11% من أهداف الفريق في الدوري.علي جبرعلى الرغم من أنه شارك في 28 مباراة سابقة مع المنتخب الوطني، وكان أحد أهم لاعبي الفريق في كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجابون، إلا أن على جبر مدافع نادي بيراميدز، لم يكون ضمن القائمة المعلنة، على الرغم من أن اللاعب صاحب الـ1.93 سم، يقدم مستوى جيدا رفقة الفريق في الدوري، حيث شارك في 26 مباراة، وتشير الأرقام إلى أنه بدأ كأساسي في 72% من مباريات الفريق، كما أنه لعب 72% من إجمالي عدد دقائق الفريق، وسجل خلالها 3 أهداف، وتلقى 5 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين.محمد هانيصدمة كبيرة تلقاها محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، بعد استبعاده، خصوصًا وأن اللاعب صاحب الـ23 عامًا، قدم مستوى مميز مع القلعة الحمراء، وشارك في 26 مباراة، بعدد دقائق لعب بلغ 2.221 دقيقة، سجل خلالها هدفا وصنع 2 آخرين، كما أنه بدأ مع نادي القرن، 90% كأساسي في دوري الأبطال، وساهم في 14% من أهداف الأهلي في إفريقيا هذا الموسم.عمر السعيديقدم عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك، أداء رائعا، مع القلعة البيضاء، فاللاعب شارك هذا الموسم في 21 مباراة بالدوري، بعدد دقائق بلغ 1.093 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 أخرى، وتشير الأرقام إلى أنه ساهم في 15% من أهداف الزمالك هذا الموسم في الدوري.أحمد فتحيفي الوقت الذي شارك في 129 مباراة مع الفراعنة، وكان أحد نجوم الفريق القومي منذ 2006، إلا أن أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي، تلقى صدمة من استبعاده من قائمة الفراعنة، على الرغم من أنه عاد منذ فترة ليست بالقصيرة من إصابته، ليشارك مع الفريق الأحمر في 15 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.128 دقيقة، وصنع خلالها 3 أهداف.صالح جمعةأداء رائع ومؤثر يقدمه صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، منذ عودته للفريق في يناير الماضي، فاللاعب صاحب الـ25 عامًا، له تأثير كبير على العملاق الأهلاوي، من خلال استحواذه وتحكمه في إيقاع المباريات، وتمريراته الساحرة، وشارك جمعة في 10 مباريات مع الأهلي، بعدد دقائق بلغ 563 دقيقة، سجل خلالهم هدفين.