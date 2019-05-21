انت الان تتابع مارادونا يقاطع فيلما عن مسيرته بسبب كلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

دييجو أرماندو مارادونا

أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن غضبه الشديد من الفيلم الجديد الذي يسرد قصة حياته، مطالبًا المشاهدين بمقاطعته، وأتى غضب مارادونا من الفيلم بسبب الملصق الترويجي له والذي كتب عليه: "دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب"، حيث أعرب نجم بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي السابق عن استيائه من وصفه بكلمة المحتال، مشيرًا في مقابلة تليفزيونية بأنه لعب كرة القدم وتحصل على الأموال من الركض خلف الكرة ولم يكن سببًا في الاحتيال على أي شخص.

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وقال مارادونا إنه إذا كان هدف القائمين على الفيلم هو جذب الجماهير عبر تلك العبارة، فهم سلكوا بالتالي الطريق الخطأ، مشيرًا إلى عدم إعجابه بتلك العناوين الخادعة. وأضاف الأرجنتيني بأنه لن يذهب إلى هذا الفيلم ويطالب الجميع بمقاطعته عند عرضه في دور العرض في شهر يونيو المقبل. وبدوره قال آصف كاباديا مخرج