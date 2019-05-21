الان تتابع #الهلال يقترب من عقد شراكة يعد “الأضخم” في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
اقترب نادي الهلال من التوقيع مع شركة اتحادات أبيان “S.team” السعودية لتصميم وتصنيع ملابس النادي وطرحها للجماهير عبر المتاجر.
ومن المتوقع أن تفوق قيمة العقد بين الهلال وشركة “STeam”، عقد الشركة الحالية “Nike” بعشرة أضعاف وهو العقد الأضخم في الشرق الأوسط.
يذكر أن الشركة ستتولى تصميم وتصنيع ملابس النادي والمستلزمات والاكسسوارات وتشغيل المتاجر الأرضية والإلكترونية بعقد يعادل أضعاف الأرقام التي تحصل عليها الأندية السعودية بالعقود المماثلة.
يشار إلى أن الشركة وقعت عقدا مع نادي الاتحاد قبل شهر، يمتد إلى خمس سنوات حيث ستتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس النادي وإنتاج وتصميم أطقم خاصة بفرق النادي ليتم طرحها عبر المتاجر.
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