شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه طلائع الجيش اليوم في نهائي كأس مصر لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في نهائي بطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن تقام المباراة في الحادية عشرة على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
وكان الأهلي قد تخطى فريق سبورتنج في نصف نهائي البطولة مساء أمس بنتيجة ٣٠-٢٧، فيما تخطى فريق طلائع الجيش نظيره فريق الجزيرة.
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