شكرا لقرائتكم خبر عن «نيدفيد» يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي بعد جراحة غضروف الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وبدأ نيدفيد أداء بعض التدريبات في الجيم لتقوية العضلات، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وأدى نيدفيد جلسات علاج طبيعي خلال الفترة الماضية وبدأ مرحلة جديدة من خلال أداء تدريبات في الجيم وفقا للبرنامج المحدد له.