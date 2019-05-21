شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه في التاسعة مساء اليوم على ملعب التتش في ختام استعداده لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، على أن يتحرك الفريق عقب نهاية المران مباشرة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 73 نقطة ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو الوصول إلى اللقب.