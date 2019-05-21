شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لدورة النقاد الرياضيين الرمضانية بحضور علام والجارحي ولطيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت رابطة النقاد الرياضيين دورتها الرمضانية التي أقيمت بمركز شباب الجزيرة، على كأس الراحل خالد توحيد، وفاز بالمركز الأول فريق التوحيد، بينما حصل فريق الشروق على المركز الثانى، وجاء فريق الفجر ثالثًا.

دورة رابطة النقاد الرياضيين

وتقدم حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بالشكر لزملائه في المكتب التنفيذى على مجهودهم الكبير حتى تخرج الدورة بهذا الشكل المميز، كما وجه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه لإنجاح الدورة، وأمجد زغلول، مدير مركز شباب الجزيرة وكل العاملين بالمركز.

دورة رابطة النقاد الرياضيين

وأكد «خلف الله» سعادته بحضور جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد لطيف، عضو مجلس اتحاد الكرة، وأشاد بدعم شركة اتصالات مصر قائلًا: «لهم منا كل التقدير، وسعدنا بالأستاذ أحمد حافظ، مدير العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ محمد الماوي، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة الشروق للأوراق المالية، وأشرف حسن ولجنة حكام الجيزة، وكذلك لكل من دعم وساند لإنجاح الدورة، وخاصة السادة الزملاء النقاد الرياضيين الذين شاركوا في الدورة التي شارك فيها ١٩ فريقا لأول مرة يمثلون ١٩٠ ناقدًا رياضيًا من مختلف الصحف والمواقع الإليكترونية».

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين

دورة رابطة النقاد الرياضيين