سر انسحاب ليفربول من معركة ضم دي ليخت

كشف تقرير صحفي، عن سر انسحاب نادي ليفربول الإنجليزي من صفقة ضم مدافع أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندر"، أن السر وراء انسحاب ليفربول من معركة ضم دي ليخت، هو قيمة الصفقة المرتفعة، إذ يعتزم أياكس الحصول على 61 مليون جنيه إسترليني من أجل السماح لدي ليخت بالرحيل.

وأضحت الصحيفة أن ليفربول لا يريد مجددًا إنفاق مبلغ كبير، بعد تعاقده مع الحارس البرازيلي أليسون باكير والمدافع فيرجيل فان ديك.

أما السبب الثاني، فهو عدم رغبة مدرب ليفربول، يورجن كلوب، في وقف تطور المدافع جو جوميز، حيث يخشى المدرب الألماني من أن التعاقد مع ماتياس دي ليخت قد يتسبب في تراجع مستوى لاعب الريدز.

يُشار إلى أن برشلونة، أصبح قريبًا للغاية من ضم ماتياس دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية.