رسمياً.. بوروسيا دورتموند يضم مدافع هوفنهايم "السريع"

Hعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن ضم نيكو شولز مدافع نادي هوفنهايم الألماني لمدة 4 مواسم قادمة.

وقال الموقع الرسمي للنادي الألماني أن الفريق بدأ استعداداته لموسم 2019-2020، بضم صاحب الـ26 عاماً حتى عام 2024.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي للنادي في تصريحات بعد ضم شولز: "هو لاعب دفاعي، والذي قدم مستوى رائع خلال السنوات الماضية، سوف نستفيد من لياقته الجسدية وسرعته، ولاعب مثله وبروحه القتالية سوف يكون سبباً في نجاحنا".

وأفاد الموقع الرسمي لدورتموند أن شولز يعتبر واحد من أسرع اللاعبين في البوندزليجا في الموسم الماضي، حيث وصلت سرعته القصوى 35 كم/ساعة.

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وقال شولز عند انضمامه: "بوروسيا دورتموند هو أحد الأندية الكبرى في العالم، والذي يلعب كرة بسيطة والتي تناسب أسلوبي، وأعتقد أنني سأكون مُفيداً للفريق بسبب طريقتي في اللعب، وبإمكاننا تحقيق العديد من الأشياء الرائعة معاً".

وكان شولز قد تدرب تحت قيادة لوسيان فافر المدير الفني الحالي لنادي دورتموند، في نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

يذكر أن شولز ساهم في 7 أهداف الموسم الماضي مع هوفنهايم، حيث سجل هدفاً وصنع 6 آخرين.