تقارير: كونتي خليفة سباليتي في إنترناسيونالي

يتأهب أنتونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي للعودة إلى الملاعب الإيطالية، حيث اقترب بشدة من قيادة فريق إنترناسيونالي خلفًا للمدير الفني الحالي لوتشيانو سباليتي.

وتبعًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن كونتي اتفق مع إدارة إنترناسيونالي على جميع التفاصيل المتعلقة بالتعاقد، ومن المنتظر أن يوقع رسميًا خلال الأيام المقبلة على عقد يمتد بين ثلاث وأربع سنوات.

وكان كونتي الذي رحل عن تدريب تشيلسي في صيف 2018 محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى أبرزها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعد كونتي أحد المقربين من بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنترناسيونالي، حيث عملا سويًا في نادي يوفنتوس بين عامي 2011 و2014، وقاد كونتي الفريق في ذلك الوقت للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويحتل إنترناسيونالي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفارق نقطة وحيدة أمام ميلان صاحب المركز الخامس، ويحتاج الفريق للفوز وسط جماهيره على إيمبولي في الجولة الأخيرة، لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.