والدة رابيو سبب تراجع برشلونة عن ضمه

فشلت صفقة انتقال أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف برشلونة، بعدما كان قريبًا من ارتداء قميص البلوجرانا في الموسم الجديد، قبل أن يتراجع البارسا ويوقع مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونج.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن مطالب فيرونيك والدة رابيو ووكيلة أعماله، كانت السبب في فشل انتقال اللاعب الفرنسي إلى ملعب الكامب نو.

وكان برشلونة قريبًا للغاية من ضم أدريان رابيو، حيث تقدمت المفاوضات بين وكيلة أعماله وإيريك أبيدال السكرتير الفني للبارسا، لكن والدة اللاعب تقدمت بمطالب مرتفعة.

وأفادت التقارير أن أدريان رابيو طلب الحصول على 10 ملايين يورو كراتب سنوي، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات، بدلًا من رسوم انتقاله، حيث كان سينضم لبرشلونة في صفقة مجانية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون برشلونة مضطرًا لدفع 10 ملايين يورو كحقوق رعاية إلى سان جيرمان، حيث تم تشكيل اللاعب هناك.