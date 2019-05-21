رسميا.. نجم آرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

تأكد بشكل رسمي، غياب نجم آرسنال الإنجليزي، عن المباراة النهائية للدوري الأوروبي، التي ستجمعه بمواطنه تشيلسي، يوم 29 مايو / أيار الجاري، في باكو.

وقال آرسنال، اليوم الثلاثاء، إن لاعب الوسط هنريك مخيتريان، لن يكون ضمن التشكيلة التي ستخوض نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مشاركة لاعب منتخب أرمينيا في المباراة النهائية، محل شك بسبب الصراع الدائر بين أذربيجان وبلده.

وأضاف آرسنال في بيان: "درسنا بشكل كامل كل الخيارات بالنسبة لهنريك حتى يكون ضمن تشكيلتنا لكن بعد مناقشة الأمر معه ومع أسرته اتفقنا بالإجماع على عدم سفره".

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وأضاف: "أرسلنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنعرب عن قلقنا العميق من هذا الموقف. مخيتريان كان لاعبا مهما في مسيرتنا نحو النهائي ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا".

وتابع: "نشعر بالحزن أيضا لأن لاعبا سيغيب عن نهائي بطولة أوروبية كبيرة في ظروف كهذه، لأنه شيء نادرا ما يحدث في مسيرة لاعبي كرة القدم".

وشارك مخيتريان في 39 مباراة مع آرسنال بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل 6 أهداف.