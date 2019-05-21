برشلونة يضع شرطا لإقالة فالفيردي

مازالت إقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، خيارا مطروحا على طاولة إدارة النادي الكتالوني، رغم التتويج بلقب الليجا مؤخرا.

ووفقًا للبرنامج التلفزيوني الشهير "الشرينجيتو"، فإن إدارة برشلونة وضعت في اعتبارها إقالة فالفيردي إذا خسر الفريق نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا يوم السبت المقبل، بإستاد بينتو فيامارين، معقل ريال بيتيس، في المباراة النهائية للكأس.

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وانهالت العديد من الانتقادات على فالفيردي بعد الخروج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، بعد الخسارة برباعية نظيفة، رغم الفوز بثلاثية دون رد في لقاء الذهاب.

وجددت إدارة برشلونة الثقة في فالفيردي عقب هذه الخسارة القاسية، رغم الضغط الجماهيري وحالة الغضب العارمة.

ولن تتحمل إدارة برشلونة ما يمكن أن يحدث حال خسارة الفريق الكتالوني، البطولة الثانية، لذا قررت الإطاحة بفالفيردي في حالة فوز فالنسيا باللقب.