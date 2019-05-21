25 لاعبا في القائمة النهائية لكأس الأمم الإفريقية

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو. وضم أجيري 25 لاعبا في القائمة النهائية للانضمام في معسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتي تنزانيا وغينيا يومي 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة. حراسة المرمى:أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوى (الأهلى) - محمد أبوجبل (سموحة) - محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك). الدفاع: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى) - أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدى (الإسماعيلى) - محمود حمدى "الونش " (الزمالك) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) -أيمن أشرف (الأهلى) - أحمد أبو الفتوح (سموحة). Advertisements الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) - طارق حامد (الزمالك) - علي أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى) - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز). وسط الهجوم: وليد سليمان (الأهلى) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الاإنجليزى) - محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى) - عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى). الهجوم: أحمد على كامل (المقاولون العرب) - مروان محسن (الأهلى) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى). ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

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