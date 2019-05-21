إيميري: مبابي أراد الانتقال إلى ريال مدريد

قال الإسباني أوناي إيميري المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أراد الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة توليه تدريب الفريق.

وكان مبابي البالغ من العمر 20 عامًا أحد أبرز أهداف ريال مدريد قبل انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، كما تجدد اهتمام نادي العاصمة الإسبانية بالحصول على خدماته خلال الصيفين الماضي والحالي.

وتحدث إيميري الذي تولى تدريب باريس سان جيرمان بين عامي 2016 و2018 مع صحيفة إلارجويرو الإسبانية قائلًا: "تحدثت مع والد مبابي لأقنعه باستمرار اللاعب في باريس، كان يريد الذهاب إلى ريال مدريد."

وواصل إيميري حديثه عن مبابي: "كان مرغوبًا أيضًا في برشلونة، لكننا جميعًا ركزنا على البقاء في باريس، من أجل مشروعه في فرنسا، ثم كان علينا بعد ذلك الحديث عن الجوانب المادية."

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من صفوف موناكو على سبيل الإعارة، مع وجود بند منح نادي العاصمة الفرنسية أحقية ضمه نهائيًا في الصيف الماضي مقابل 168 مليون يورو، وهو البند الذي فعله النادي الفرنسي.