غاتي يعلق على تجديد كروس

علق الصحافي الأرجنتيني الشهير "غاتي" المعروف بانتماءه لريال مدريد على تمديد النادي الأبيض الإسباني لعقد لاعب الوسط الألماني توني كروس.
كروس قدم مستويات متراجعة بقميص ريال مدريد هذا الموسم لكن زين الدين زيدان منح اللاعب الثقة وقرر تمديد عقده وزيادة راتبه.
ونال قرار زيدان انتقادات قاسية من بعض الجماهير بينما ساند البعض الآخر منها قرار المدرب الفرنسي.
من جانبه قال غاتي: "إذا كان توني كروس يلعب في صفوف نادي آخر سوف يتحرك ريال مدريد بقوة من أجل التعاقد معه".
وتابع: "كروس يمتلك ميزة ليست موجودة في الآخرين وهو تقبله للنقد، لقد اعترف أن مستواه في الموسم الماضي كان سىء ووعد بالعمل من أجل استعادة النسخة الرائعة التي رأيناها من اللاعب في الثلاث سنوات التي حقق الفريق من خلالها لقب دوري الأبطال الاوروبي".
وأكمل غاتي: "ريال مدريد لديه أمل كبير في استعادة كروس للمستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق في وقت سابق ولذلك قرر النادي منح ثقته الكاملة في اللاعب وتمديد عقده".
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