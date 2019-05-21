مفاجأة..أهلي جدة يخطط لخطف "إدواردو" من الهلال

في مفاجأة من العيار الثقيل، يخطط فريق أهلي جدة السعودي لإبرام صفقة مدوية من داخل صفوف فريق الهلال هذا الصيف.

تقارير سعودية كشفت عن رغبة نادي أهلي جدة في التعاقد مع المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو نجم فريق الهلال خلال الصيف الحالي.

وقدم مسئولو الراقي عرضاً مغرياً للجناح البرازيلي من أجل الرحيل عن الهلال والانتقال من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة وتقمص ألوان فريق الأهلي.

ويواجه الأهلي منافسة قوية من جانب أحد أندية الدوري الصيني، والذي يرغب هو الآخر في الظفر بخدمات نجم بورتو البرتغالي السابق.

مباراة الهلال أمام الدحيل القطري في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، كانت الأخيرة للاعب البرازيلي، الذي بات خارج أسوار قلعة الزعيم.