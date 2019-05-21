الرباعى المهدد بالهبوط يتعين بالأجانب.. وعاشور حكماً للمقاصة وإنبي...

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 للدوري المصري الممتاز. المصري ضد الانتاج الحربي: محمد الصباحي ويعاونه شريف عبد الله وشهاب راشد، ومحمد إسماعيل حكما رابعا، وكل من وليد عبد العزيز وعاطف حسين حكما خامسا إنبي ضد مصر المقاصة: محمود عاشور ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، وعبد الرحمن محمد حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب وسيد عبد الله حكما خامسا Advertisements طلائع الجيش ضد الاتحاد: محمد الحنفي ويعاونه أحمد حسام وأحمد توفيق طلب، ومجدي خاطر حكما رابعا، وكل من عبد العزيز السيد ومبروك نبيل حكما خامسا وادي دجلة ضد حرس الحدود: طاقم من سلوفينيا بقيادة ماثيو يوج ويعاونه ماثيو جونتش ومانويل فيدالي، ونيتس كايتازويتش حكما رابعا سموحة ضد بتروجت: طاقم من صربيا بقيادة دانيلو جورجيتش ويعاونه ديان بتروفيتش ونيمان بتروفيتش، وميلوش جورجيتش حكما رابعا

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