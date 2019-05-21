شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز بوطيب ببرنامج خاص لقيادة هجوم الأبيض بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، الزمن لتجهيز المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك،من خلال برنامج خاص لقيادة الهجوم فى مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل، على ستاد برج العرب.

ويحاول جروس المدير الفنى للزمالك، تجهيز بوطيب لاستعادة مستواه بشكل كبير، لقيادة هجوم فريقه فى مباراة العودة أمام نهضة بركان، خاصة بعد إيقاف عمر السعيد لتلقيه الانذار الثانى فى مباراة الذهاب، التى أنتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

Advertisements

ويفاضل جروس بين المغربين حميد أحداد وخالد بوطيب لقيادة الهجوم أمام نهضة بركان.