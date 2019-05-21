شكرا لقرائتكم لأول مرة منذ 21 عاما.. أمم إفريقيا بدون عصام الحضري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت قائمة المنتخب الوطني التي اعلنها خافيير أجييري المدير الفني لمنتخب مصر غياب الحارس العملاق عصام الحضري بعد تاريخ طويل مع المنتخب منذ عام 1998 ،حيث يعد عصام الحضري واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية حيث قدم العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي والعالمي .

انضم السد العالي للنادي الأهلى عام 1996 قادما من نادي دمياط وحقق معه العديد من الألقاب أبرزها برنزية كأس العالم للأندية ودوري ابطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي والدوري المصري وكأس مصر ،ورحل الحضري عن المارد الأحمر عام 2007 لينتقل إلى فريق سيون السويسري وظل مع الفريق حتى عام 2009 وفاز معه بكأس السوبر السويسري ،ثم تنقل بعد ذالك بين صفوف الكثير من الأندية منها الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة والمريخ السوداني والإتحاد السكندري والتعاون السعودي ليستقربه الحال في الدوري المصري مع فريق النجوم .

كما أن اللاعب أنضم لصفوف المنتخب عام 1998 وشارك معه في العديد من البطولات أبرزها مونديال روسيا العام الماضي وأصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ البطولة بـ46 سنة وحقق الحضري 4 القاب إفريقية مع المنتخب الأول ل عام 1998 و2006 و2008 و2010 .

وعلى المستوى الشخصي فاز الحضري بـ6 القاب فردية

حيث حصل مع النادي الأهلى على لقب أحسن لاعب في دوري ابطال إفريقيا عام 2001 و2005 و2006 .

Advertisements

كما حقق لقب أفضل حارس مرمى مع المنتخب عام 2006 و2008 و2010 و2017 .

وقد ضمت قائمة المنتخب لـ أمم إفريقيا والتي اعلنها خافيير أجييري صباح اليوم كلا من :

في حراسة المرمى : أحمد الشناوي ،محمد الشناوي ، محمد أبوجبل ، محمود عبد الرحيم .

وفي خط الدفاع : أحمد المحمدي ، عمر جابر ، أحمد حجازي ، على غزال ، أيمن أشرف ، محمود حمدي الونش ، باهر المحمدي ، محمود علاء ، أحمد أبو الفتوح .

وفي خط الوسط : طارق حامد ، محمد انني ، نبيل عماد دونجا ، وليد سليمان ، عبد الله السعيد .

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح ، مروان محسن ، أحمد حسن كوكا ، عمرو وردة ، أحمد أيمن منصور ، أحمد علي كامل .