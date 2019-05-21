شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإسماعيلي .. لاسارتي يقدم التدريبات 30 دقيقة قبل السفر للإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للأهلي على تقديم مران الفريق اليوم لمدة ٣٠ دقيقه ليقام في التاسعة مساء بدلا من التاسعة و٣٠ مساء حتي يتمكن الفريق من السفر للاسكندرية عقب المران للمبيت بها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي التي ستقام مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

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ويعلن مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة الفريق عقب المران من أجل السفر إلى الاسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، على أن يتحرك الفريق عقب نهاية المران مباشرة.

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 73 نقطة ويبحث الفريق عن مواصلة انتصاراته في البطولة وقطع خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري.