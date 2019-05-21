شكرا لقرائتكم تأهل رنيم الوليلي لدور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، فى التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري. وتأهلت الوليلي عقب فوزها على منافستها الانجليزية جيني دونكالف والتي تستعد لإنهاء مسيرتها مع لعبة الاسكواش في نهاية الموسم الجاري، خلال المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ 32، حيث فازت الوليلي بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استغرقت 20 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-6, 11-4 . Advertisements وتصنف بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي psa، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

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